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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 17:36 |

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan! Bir şerit trafiğe kapandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

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