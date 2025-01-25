Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan! Bir şerit trafiğe kapandı

<p>Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.</p><br><p>Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.</p><br><p>İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.</p><br><p>Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.</p><br>