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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:48

Dünyanın konuştuğu Türk savaş pilotları nasıl eğitiliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanmaları hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri geçmek zorunda.

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