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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:33

Dünyanın en büyük 5'inci barajı! Bugün açılıyor

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle açılacak. Dev baraj yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak.

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