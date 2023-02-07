Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek! Çok sayıda ekip gönderildi

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TAYVAN Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

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LÜBNAN

Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.

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ÇEKYA Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma konusunda uzman itfaiyecilerden oluşan ekip, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

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MALEZYA Malezya'dan 70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

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GÜRCİSTAN Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi. Ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipman da Türkiye'ye gönderildi.

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BULGARİSTAN Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

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ALMANYA Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

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KOSOVA VE HIRVATİSTAN Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

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FRANSA Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.

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MEKSİKA Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

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PAKİSTAN Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı yola çıktı.

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