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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 11:46

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek! Çok sayıda ekip gönderildi

Dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışması yapmak için aralarında deneyimli kurtarma görevlileri ile doktorların yanı sıra özel eğitimli köpeklerin de olduğu ekipler Türkiye'ye gönderildi.

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