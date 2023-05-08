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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:17

Dosta güven düşmana korku salıyorlar! SAS Komandolarının nefes kesen patlayıcı eğitimi

Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma Komandoları (SAS) el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirme eğitimi yaptı.

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