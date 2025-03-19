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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 15:04 |

Dolgu zemini tamamlandı! Rize Şehir Hastanesinin temel atma hazırlıkları sürüyor

Rize'de, 340 bin metrekare alanda kurulacak 800 yatak kapasiteli şehir hastanesinin temelinin atılması için altyapı çalışmaları devam ediyor.

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