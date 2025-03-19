Dolgu zemini tamamlandı! Rize Şehir Hastanesinin temel atma hazırlıkları sürüyor

Baydaş, hastane katlarının yazın yavaş yavaş yükseleceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:





"Birkaç yıl içerisinde hastanemiz devreye girdiğinde hem şehrimiz hem de Artvin ve Trabzon'un yakın ilçelerinin yani bu bölgenin komple sağlık ihtiyaçlarına cevap veren muhteşem bir tesis kazanmış olacağız. Sağlık turizmi yönüyle de bizi ilgilendiren bir yönü var. Havalimanımız var. Bu şekilde büyük bir sağlık tesisine kavuştuğumuzda tedavi hizmetleriyle sağlık turizmi amacıyla gelecek gerek yurt içinden gerek yurt dışından kişileri de misafir etme potansiyeline ve imkanına sahip olacağız."