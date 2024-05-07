  • $32,2885
  • 34,8732
  • 2436.94
  • 10268.6

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 10:46

Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! 3 fay hattının tehdidi altında

Doğu Karadeniz'de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 3 fay hattının ortasında yer aldığına dikkat çekerek, yerel yöneticilerinin deprem algısını benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.