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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 10:34

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabiliyor. işte detaylar

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