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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 15:40

'Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı' başladı! Türkiye ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı' başladı.

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