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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:05

Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı! Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı' kapsamında 'Muharip olmayanların tahliyesi harekatı' gerçekleştirildi.

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