  • $18,2425
  • 18,0482
  • 998.025
  • 3397.09

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:11

Diyarbakır'da korkutan görüntü! İşte kuraklığın etkilerini gözler önüne seren kareler...

Diyarbakır'da bir kısmı yağışlar ve su kaynaklarıyla doğal oluşan, bir kısmı ise vatandaş eliyle oluşturulan onlarca gölet, iklim değişikliği ve yoğun buharlaşmaya bağlı olarak kurudu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.