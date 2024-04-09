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Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 09:45

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da! Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı.

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