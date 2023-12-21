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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:56

Diri fay hattı haritası güncellendi! En tehlikeli fayların geçtiği iller hangileri?

Son dönemlerde yaşanan depremlerden sonra “MTA diri fay hattı sorgulama ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte Türkiye Diri Fay Hattı Haritası!

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