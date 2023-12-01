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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 15:04

Dere ıslahıyla hayata geçirilen 'Kanal İnegöl'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında dere ıslah edilerek 'kitaphane', yürüyüş ve spor alanlarının bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edildi.

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