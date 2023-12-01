Dere ıslahıyla hayata geçirilen 'Kanal İnegöl'

DSİ ile işbirliği yaparak dere ıslahının ardından 7'den 77'ye her yaştan ilçe sakinlerinin vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı inşa ettiklerini belirten Taban, "Yeşil alanlar, 1500 metre bisiklet ve yaya yolu, 4 ayrı noktada farklı oyun gruplarından oluşan çocuk oyun alanları, nöbetçi 'kitaphane', zipline alanı, 2 ayrı noktada fitness alanları, antrenman alanları, basketbol sahaları, voleybol sahası ve 53 araçlık otopark bulunuyor." dedi.

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Projenin 30 milyon liralık bütçeyle hayata geçirildiğini dile getiren Taban, şöyle konuştu:





"Büyükşehir Belediyemizin de katkıları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kanal İnegöl Projesi'ne başlandığı ilk günden itibaren sürekli geldik ve bitmesini heyecanla bekledik. Vatandaşlarımız da aynı heyecanla bekledi. Ancak burayı yapmaktan daha zoru yaşatmak. B alanı vatandaşlarımıza hediye ediyorum. Buraya sadece Mesudiye değil, tüm mahallelerimizden vatandaşlarımız gelecekler. Biz bu güzel eserin korunması noktasında da vatandaşlarımızdan ciddi anlamda katkı ve destek bekliyoruz. Kanal İnegöl'ün Mesudiye Mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."