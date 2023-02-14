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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:04

Depremzedeler için 'Mobil Sağlık uygulaması hayata geçirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Mobil Sağlık Uygulaması' ile yerleştirildikleri yerlerde sağlık kontrolünden geçiriliyor, tedavileri planlanıyor, ilaçları yazılıyor, Mamak ve Çubuk'ta açılan sağlık merkezlerinde ise gebe, bebek ve çocukların aşıları yapılıyor.

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