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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:41

Depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu.

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