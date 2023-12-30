Depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

1 / 9

Hataylıların yeni yıl dilekleri ise memleketlerinin bir an önce eski haline dönmesi.

2 / 9

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaş vefat etmiş, yüz binlerce vatandaş da depremden doğrudan etkilenmişti.

3 / 9

Enkaza dönen Antakya kent merkeziyse enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle adeta araziye döndü.

4 / 9

Hayalet şehri andıran kentte yeni yıla sayılı günler kala buruk bir heyecan yaşanıyor.

5 / 9

2023 yılını depremlerle geçiren Hataylıların en büyük dilekleri memleketlerinin bir an önce eski güzel günlerine dönebilmesi.

6 / 9

"Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek"

7 / 9

Depremler sonrası hayallerle yaşamaya başladıklarını dile getiren Ahmet Aksoy, "En son deprem gecesini hatırlıyorum. O gün bu gündür gelip, gidiyorum boş. Hayallerle yaşıyoruz, her zaman ki biz Hataylılar üzüntüyü pek sevmeyiz. Yine eğleneceğiz. Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek. Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz, yoksa burada kimse yaşayamaz" dedi.

8 / 9

"Yeni yılda güzel şeyler olacaktır"