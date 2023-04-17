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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:39

Depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Göksun ilçesinde kilometrelerce devam eden yüzey kırığı ve çökmelere yol açtı.

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