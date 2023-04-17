Depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

1 / 8

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Yeşilkölköy Mahallesi Ortamış mevkisinde 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu kilometrelerce uzunluktaki yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler dikkati çekiyor.

2 / 8

Evlerin arasından geçen, tarım arazilerinde ve dağlarda belirginleşen yüzey kırıkları, arazilerin bir bölümünün çökmesi ve dağdan kayaların kopmasıyla yollara verdiği zararla da kendini gösteriyor.

3 / 8

Mahalle sakinlerinden Arif Katılmış, daha önce böyle bir afet görmediğini, bazı bölgelerde büyük kırılmalar ve çökmeler oluştuğunu söyledi.

4 / 8

Katılmış, "Bazı meyve ağaçları fay kırığının içinde kaldı. Sulama havuzumuz fay kırığının içine çöktü. Tarlaları ikiye ayırdı. Havuzun bulunduğu yerdeki suyun gözü aşağıya çöktü, artık su çıkmayacak." diye konuştu.

5 / 8

Depremin ardından yolların bozulduğunu da dile getiren Katılmış, "Birçoğu yapıldı ama en küçük sarsıntıyla tekrar çökmeye başladı. Yol araba genişliğinde açılmıştı. Daha sonra kepçelerle kapatıldı ama her sarsıntıda yine yerinden oynuyor. Derinliği 2-3 metre arasında değişiyor." dedi.

6 / 8

"BÖLGEDE ÇOK GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLDU" Bölgede 40 yıldır çobanlık yapan Mustafa Katılmış da depremle bazı yerlerde 3 metre derinlik ve 2 metre genişliğinde çökme ve kaymalar meydana geldiğini anlattı.

7 / 8

Yüzey kırıklarının geniş bir alanda arazilerin içinden geçerek büyük zarar verdiğine dikkati çeken Katılmış, şunları kaydetti:

"Dağdan kopan kaya parçaları ağaçları sökerek dümdüz etti. Ben yıllardır dağlarda geziyorum. Deprem oluyordu ama hiç böylesini görmedim. Hayvanlarımız da çok korktu. Depremden sonra buradaki yollar çöktü ve büyük hasar oluştu. Büyük kaya parçaları yerinden söküldü. Ağaçları kökünden söktü. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Bu deprem ve kırık bölgede çok geniş bir alanda etkili oldu."