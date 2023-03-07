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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 14:36

Depremle oluşan hasar havadan görüntülendi! Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda çökme ve yarıklar oluştu

Adıyaman'daki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çökme ve yarıklar oluştu.

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