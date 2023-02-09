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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 04:36

Depremin üzerinden 72 saat geçti

Depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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