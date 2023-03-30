Depremin su altındaki izleri görüntülendi

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana getirdiği tahribat kayıt altına alındı.

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Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli'nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.

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İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi.

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İskenderun Limanı bölgesinde ise kıyı şeridinin bazı bölümlerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü gözlemledi.

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Tahribat, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

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Ceylan, "Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş." dedi.

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