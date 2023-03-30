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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:15

Depremin su altındaki izleri görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi.

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