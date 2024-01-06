Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum! 11 ay sonra görüntülendi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şehir merkezi, 11 il ve onlarca ilçede de etkili olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti.

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Belirlenen noktalara konteynerler yerleştirilerek esnaf için yer tahsisi yapıldı. Evleri hasar alan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirildi. Kahramanmaraş'ın şehir merkezi başta İsmetpaşa, Hayrullah, Şazibey gibi mahalleler boş bir araziye dönüştü.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Azerbaycan devleti tarafından başlatılan inşaat çalışmaları girişimleriyle şerhi merkezinde 'Kentsel Tasarım Projesi' hayata geçti.

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Proje çerçevesinde şehir merkezinde 5 noktada şantiyeler kurulurken, eski üniversite yerleşkesinin de yıkımı gerçekleştiriliyor. Projenin Hükümet Bulvarı kısmında yapım çalışmaları hızla devam ederken, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki imalatlara da yıkım çalışmalarının ardından hızla başlanacak.

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Bölgede hayata geçirilecek proje kapsamında alana 200'ün üzerinde konut, 100'ün üzerinde iş yeri olmak üzere 300'ü aşan bağımsız bölüm inşa edilecek.

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Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim.

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Kahramanmaraş şehir merkezi depremin üzerinden geçen 11 ayın arından da dron ile görüntülendi.