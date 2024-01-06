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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 09:54

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum! 11 ay sonra görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen sarsıcı depremlerin üzerinden 11 ay geçti. Yeniden yapılanma ve onarım çalışmaları hız kesmeden ilerliyor. 11 ayın sonunda şehir merkezi havadan görüntülendi.

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