Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum! 11 ay sonra görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şehir merkezi, 11 il ve onlarca ilçede de etkili olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti.
Belirlenen noktalara konteynerler yerleştirilerek esnaf için yer tahsisi yapıldı. Evleri hasar alan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirildi. Kahramanmaraş'ın şehir merkezi başta İsmetpaşa, Hayrullah, Şazibey gibi mahalleler boş bir araziye dönüştü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Azerbaycan devleti tarafından başlatılan inşaat çalışmaları girişimleriyle şerhi merkezinde 'Kentsel Tasarım Projesi' hayata geçti.
Proje çerçevesinde şehir merkezinde 5 noktada şantiyeler kurulurken, eski üniversite yerleşkesinin de yıkımı gerçekleştiriliyor. Projenin Hükümet Bulvarı kısmında yapım çalışmaları hızla devam ederken, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki imalatlara da yıkım çalışmalarının ardından hızla başlanacak.
Bölgede hayata geçirilecek proje kapsamında alana 200'ün üzerinde konut, 100'ün üzerinde iş yeri olmak üzere 300'ü aşan bağımsız bölüm inşa edilecek.
Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim.