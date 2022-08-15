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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:39

Depremin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde meydana gelen hasarın izleri, yıllar önce silinirken, Değirmendere'de denize çöken alanın kalıntıları ise su altında tüm gerçekliğiyle duruyor.

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