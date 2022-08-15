Depremin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Deprem ciddi anlamda yıkıcı hasar bırakırken, yıllar içinde karadaki izleri tamamen silindi. Değirmendere sahilinin bir kısmının denize çökmesiyle depremin tüm gerçekleri, suyun altında görülebilir oldu.
"DOĞANIN GÜCÜ SU ALTINDA DURUYOR"
Bölgede dalış eğitmenliği yapan ve unutulan tüm gerçeklerin su altında durduğunu belirten Murat Kulakaç, "Bu bölgede dalış yapıyoruz ve unuttuğumuz gerçekler tüm çıplaklığıyla ortada. Depremde doğanın gücünü gördük. 18 metrede 3 katlı bir binamız var ve 2 katı toprağa gömülmüş bir vaziyette üst katının içerisine girilebiliyor ve artık balıkların yuvası olmuş. Otel ve restoran ile diğer çay bahçelerinin tüm kalıntıları duruyor. Dev çınar ağaçlarının iki tanesi hala dimdik hayatta ve yeraltı sularıyla besleniyor. Odunsu tabakası hala canlı duruyor. 23 yıl geçti dışarıda birçok izler silindi ama doğanın gücü su altında duruyor" dedi.
Dalış yapanların enkazı görünce bölgeyi 'deprem müzesi'ne benzettiğini söyleyen Kulakaç, "Geçen hafta Almanya'dan bir dalıcımız vardı. İspanya, Avrupa ülkelerinden çok büyük bir talep var. Gerçek bir deprem müzesi. Enkaza dalanlar ilk gördüklerinde çok etkileniyorlar. Karaya çıktıklarında, 'Dünyada böyle bir dalış noktası yok. Gerçek görüntüler, deprem müzesi' diyorlar. Deprem gerçeğini burada yaşayanların su altında maskelerinden gözyaşlarını biz net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.