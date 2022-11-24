Depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırda geçirdi

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Dün Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

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Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

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Düzce'de yaşayan vatandaşlar geceyi çadırda geçirdi. Deprem korkusu sebebiyle çadırda bile olsa çoğu vatandaş gece uyuyamadığını söyledi.

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Gece yaşanan artçı deprem sebebiyle de bir vatandaş panikleyerek başını duvara vurdu ve yarandı.

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"6 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ HEPİMİZ ÇADIRDA UYUDUK"

Depremde evi zarar gördüğü için 6 kişilik ailesiyle birlikte çadırda kalan Kerim Armağancı, "Gece hiç uyuyamadık. Battaniyemiz vardı ancak soğuktu. Çadırda kalmak zor" dedi.

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"DEPREM 17 SANİYEYDİ AMA BİZE DAHA UZUN GELDİ"

Geceyi çadırda geçiren ve iki gündür uyumadan sabahladıklarını ifade eden Fatma Kayalar isimli başka bir vatandaş ise "Duvarlarımız çatladı, eşyalarımız paramparça oldu" dedi. Depremin 17 saniye sürdüğünü ama kendilerine daha uzun geldiğini ifade eden Kayalar, "Dün gece çocuklarımı kucağıma aldığım halde uyuyamadılar" diye konuştu.

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Geceyi dışarda geçirdiğini söyleyen Metin Arslan ise artçı sarsıntı olunca paniklediğini ve dışarı çıkmaya çalıştığını ifade etti. Elektriğin kesilince başını duvara vuran Arslan, yaralandığını dile getirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

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