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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:25

Depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırda geçirdi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırda geçirdi.

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