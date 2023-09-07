Depremde ağır hasar alan bina korkutuyor

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev, mahallelilere büyük korku yaşatıyor.

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Ağır hasarlı evin hemen karşısında ikamet eden vatandaşlar, yapının her an çökme ihtimalinin bulunduğunu için yıkılmasını talep ediyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin üzerinden tam 214 gün geride kaldı. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrasında birçok yapı yıkılmış, birçok yapı ise ağır hasar almıştı.

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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Mesut Can Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil ev, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar almış ve ev kullanılmaz hale gelmişti.