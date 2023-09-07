  • $26,8396
  • 28,8022
  • 1656.37
  • 8276.37

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 12:01

Depremde ağır hasar alan bina korkutuyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev mahalleliyi korkutuyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.