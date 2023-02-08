Deprem yardımı nasıl gönderilir? Türkiye tek yürek oldu

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PTT DEPREM YARDIM KAMPANYASI

PTT; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini Deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu.

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YURTİÇİ KARGO DEPREM YARDIM LİSTESİ

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz.

Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz.

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ARAS KARGO DEPREM YARDIM KAMPANYASI

Deprem bölgesine desteklerinizi önemle taşıyoruz!

Aras Kargo olarak, AFAD ile koordineli şekilde, ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini ücretsiz olarak taşıyoruz.

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MNG KARGO DEPREM YARDIM KAMPANYASI

Depremin yaralarını beraber sarıyoruz.

Deprem bölgesine göndermek istediğiniz ihtiyaç listesindeki bireysel yardımlarınızı ücretsiz taşıyoruz.

Tüm Türkiye'deki MNG Kargo birimlerine teslim edeceğiniz 30 kg/desiye kadar olan yeni/ kullanılmamış ürünler Kızılay aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.