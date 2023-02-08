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Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:33

Deprem yardımı nasıl gönderilir? Türkiye tek yürek oldu

Deprem bölgesi ihtiyaç listelerinin belli olmasıyla birlikte birçok kurum tarafından depremzedelere, deprem yardımı yapılıyor. Deprem bölgesine yapılacak olan yardımları ücretsiz taşıyacağını açıklayan PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras Kargo, götürülecek ihtiyaç listesini açıkladı. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı nasıl gönderilir?

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