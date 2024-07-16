Deprem üretme potansiyeli var! Fay hattı, kazıyla araştırılıyor

Çalışmaların temel amacının bölgedeki diri fayların deprem üretme potansiyellerini ortaya çıkartmak olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:





"2020'de deprem üreten Başkale fayı tarihsel dönemde ne zaman deprem üretti? Deprem üretme aralığı nedir? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bunları ortaya çıkararak başta imar olmak üzere birçok çalışmaya taban veri oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem bölge hem de ülke için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu sayede bölge halkı depreme karşı daha duyarlı hale geliyor. Eskiden yaptığımız kazı çalışmalarına ön yargıyla bakıyorlardı. Şu an 'depremle ilgili kazı yapacağız' dediğimizde herkes yardımcı oluyor. Araştırmaları merak ediyor, alacakları önlemleri soruyorlar. Bunlar güzel gelişmeler. Deprem farkındalığı oluşuyor. Bu fay Başkale sınırından kuzeydoğu yönüne ilerlediğinizde Salmas fayına kadar devam ediyor. 2020'deki deprem tam sınırda meydana geldi. İran'da da yıkıma neden oldu. Çalışmanın sonucunu İran'la da paylaşacağız. Onlar da bir veri tabanı oluşturacak. Çünkü bu fay sadece Türkiye sınırlarından geçmiyor."