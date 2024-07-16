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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 14:06

Deprem üretme potansiyeli var! Fay hattı, kazıyla araştırılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk'un öncülüğündeki akademisyenler, kazı çalışmalarıyla Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan Başkale ilçesindeki fayda araştırma yapıyor.