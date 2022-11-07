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Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 17:05

Deprem tatbikatının detayları belli oldu! Türkiye genelinde yapılacak

AFAD, Düzce Depremi'nin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde saat 18.57'de Türkiye genelinde yapılacak tatbikatın detaylarını açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre tatbikat, belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli olarak da bildirilecek.

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