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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 12:59

Deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından kan bağışı merkezlerine büyük ilgi

Merkezi Kahramanmaraş olan 10 ili de etkileyen depremin ardından Kızılay'ın çağrıları üzerine vatandaşlar kan bağış merkezlerine akın etti. Türkiye'nin dört bir yanında kan bağışı merkezlerinde yoğunluk oluştu.

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