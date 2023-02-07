Deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından kan bağışı merkezlerine büyük ilgi

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar kan bağışı merkezlerine akın etti.

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ANKARA

Türk Kızılayın Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor.

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EDİRNE

Trakya'da vatandaşlar, kan merkezlerine bağışta bulunmayı sürdürüyor. Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

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İSTANBUL ADLİYESİ

İstanbul Adliyesi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Adliyenin içindeki Türk Kızılay şubesinin önüne kurulan kan verme noktasına gelen adliye çalışanları bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, görevliler tarafından sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

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KIRKLARELİ

Depremin ardından Türk Kızılay'ının kan bağış çağrısına kayıtsız kalmayan Kırklarelililer, İmam Hatip Lisesine kurulan kan bağışı alanında yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan kan bağışı kampanyasında ilk günde çok sayıda ünite kan bağışı oldu.

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ÇANAKKALE

Çanakkale'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor. Kızılay Kan Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan mobil istasyona gelen çok sayıda kişi kan vermek için müracaat etti.



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BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun sosyal medya hesaplarından duyurduğu kan bağışı çağrısına binlerce Başakşehirli yanıt verdi. İlçe sakinleri, depremzedelerin kan ihtiyacını karşılayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.



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TRABZON

Trabzonlu vatandaşlar kan merkezlerine akın etti. Deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için bağış yapmaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaşlar ise başlatılan yardım kampanyası için giyim, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması gibi birçok ürünü Afet Koordinasyon Merkezlerine getirmek için seferber oldu.





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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da depremin meydana geldiği andan itibaren kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay kan merkezine akın eden vatandaşlar ilk gün 450 ünite kan bağışında bulundu.

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MUĞLA

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için Muğla'da yardım kampanyası yürütülüyor. Menteşe ilçesinde vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

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KASTAMONU

Kastamonu'da kurulan kan bağışı noktasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Türk Kızılayın sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırdığı kan bağışı otobüsünü gören vatandaşlar kan vermeye başladı.



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ORDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaralananlar için Ordu'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.

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İSTANBUL

İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışlamaya devam ediyor. Şirinevler Meydanı'ndaki kan verme noktasına gelen vatandaşlar da bağışta bulunmak için sıraya girdi. Kendilerine verilen formları dolduranlar, sırayla kan bağışında bulundu.

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SAMSUN VE ÇEVRE İLLLER

Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta, Türk Kızılaya depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı yapıldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk dikkati çekti.

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NİĞDE

Niğde ve Kırıkkale'de Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşandı NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Niğde ve Kırıkkale'de vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışladı. Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Etkili olan kar yağışına rağmen vatandaşlar, otobüsün önünde kuyruk oluşturdu.



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FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan basın mensupları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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BALIKESİR

Balıkesir'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

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YALOVA

Yalova'da, Kızılay Kan Merkezlerine giden vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kan bağışında bulundu.

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ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. İlçe merkezindeki Irmak Caddesi'nde, kan bağışında bulunmak isteyenler için Türk Kızılay aracı konuşlandırıldı. Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine alana gelen gönüllüler, kan bağışında bulundu.



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KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar, deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu. Depremin ardından Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Kütahyalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılay'ın kan alma merkezlerine akın etti.

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KONYA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu. Konya'da çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşlar, deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için Kızılay Kan Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

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ZONGULDAK

Zonguldak'ta vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'ne akın etti.

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MUŞ

Muş'ta kurulan kan bağışı noktalarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından Valilik önündeki bağış toplama aracına gelen vatandaşlar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

