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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 14:51

Deprem sonrası dağ yıkıldı, doğal göl oluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrası dağın yıkılıp, doğal göl oluşturduğu bölgede inceleme başlatıldı.

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