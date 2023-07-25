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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 13:48

Deprem potansiyelinin tespiti için hendek kazılıyor! Akademisyenlerce çalışma yürütülüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izi ve sarsıntı potansiyelini araştırmak için hendek kazdıkları İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki fayın 7'ye varan deprem üretebileceğini söyledi.

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