  • $28,8614
  • 31,571
  • 1890.45
  • 8034.19

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 13:59

Deprem konutlarında sona gelindi! İşçiler evleri teslim edebilmek için 7/24 çalışıyor

Asrın felaketinin ardından 11 ilde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar hızla sürüyor. Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ Konutlarının Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Konutlarda sona yaklaşılırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7/24 çalışıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.