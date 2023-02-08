Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Hatay'ın bu sabah çekilen bir fotğrafı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

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2 AYLIK BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI



Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıl



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"ÇOK ÜŞÜYORUM BABA"



Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.



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Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

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DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZININ ELİNİ BIRAKAMADI

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı.

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ZAMAN 04.17'DE DURDU

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü. Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir çocuk 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha (fotoğrafta) kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, etkili olan kar yağışı, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.