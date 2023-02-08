  • $18,8356
  • 20,2627
  • 1141.96
  • 4186.01

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:33

Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı her geçen saat yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yerli ve yabancı ajanslar deprem bölgesinden geçtiği fotoğraflarla yaşanan acıları dünyaya duyuruyor. İşte 10 ili vuran depremin çarpıcı fotoğrafları ve hikayeleri...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.