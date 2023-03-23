Deprem bölgesinde ilk sahur! Afetzedeler, uzun kuyruklar oluşturdu

Depremde gelini ve torununu kaybeden Abdülkadir Kaya, "Allah'ın takdiri. Ramazan ayı iyi geçiyor. Devletimiz sağ olsun, eski deprem dönemleri biliyoruz. Eski günleri hiç unutamıyoruz. Şimdi eskiye göre bin kat iyiyiz. Hükümetimiz sağ olsun. İlk sahurumuzu bugün yapıyoruz" diye konuştu.

"Acılarının tarifi olmadığını dile getiren Perihan Köseoğlu, "Ramazan hoş geldi bize. Çok zor günler yaşadık ve atlattık. Tarifi yok bugünlerin, sadece yaşayan bilir. Acılar içindeyiz, her şeyimizi kaybettik. En önemlisi kayıplarımız çok. Keşke Ramazan daha iyi bir şekilde gelseydi. Yine şükrediyoruz, yaşıyoruz, çok şükür. Bu lokmayı acı şekilde yiyoruz. Arkamıza baktığımızda acılarımızın tarifini yapamıyorum. Ne gökte ne yerdeyiz" dedi.

İlçenin muhtelif yerlerindeki bazı yardım dernekleri ise vatandaşlara ve görevlilere sıcak çorba ikram etti.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

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Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Zeynep Tuana Doğaner de geçen Ramazan ayına göre daha değişik sahur yaptığını kaydederek, "Daha farklı ama herkes burada, dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim. Geçen sene evdeydik ama bu sene burada çadırın altındayız. İlk sahurum, güzel geçti inşallah diğerleri de daha güzel ve daha kolay geçer." ifadelerini kullandı.