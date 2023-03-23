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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 10:20

Deprem bölgesinde ilk sahur! Afetzedeler, uzun kuyruklar oluşturdu

Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı. Ramazan ayını buruk karşılamalarına rağmen afetzedeler, sahurda uzun kuyruklar oluşturdu. Acılarının tarifi olmadığını dile getiren Perihan Köseoğlu, “Ramazan hoş geldi bize. Çok zor günler yaşadık ve atlattık. Keşke Ramazan daha iyi bir şekilde gelseydi. Yine şükrediyoruz, yaşıyoruz, çok şükür. Bu lokmayı acı şekilde yiyoruz.” dedi.

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