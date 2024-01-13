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Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:16

Denizkurdu Tatbikatı nefes kesti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilen Denizkurdu-1/2024 Tatbikatının basın safhası yapıldı.

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