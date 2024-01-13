Denizkurdu Tatbikatı basın safhası gerçekleştirildi! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

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Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.

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Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

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Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın basın gününde TCG Salihreis Fırkateyni'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan brifing verdi.

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Tatbikatta, liman çıkışından itibaren mayın karşı tedbirleri harekatı, amfibi harekat, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi ve temel deniz harekat nevilerini ve seyir gemicilik uygulamalarını kapsayan faaliyetler icra edildi.

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İlk faaliyet olarak mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında TCG Akçay mayın avlama gemisi ve helikopterlerde bulunan su altı savunma timi, yüksek değerli birliğin mayın tehdidine karşı korunması senaryosuna istinaden taktik pençe harekatını gerçekleştirdi.

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Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken, harekat kapsamında hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi.

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İlk safhada amfibi harekata tehdit teşkil eden hedefler taarruz helikopterleri ve su altı taarruz botu tarafından yapılacak havadan ve denizden atışlar ile etkisiz hale getirildi.

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Havadan sızma harekatı kapsamında su altı taarruz timi hedef adaya paraşütle iniş yaparken, ilk giriş harekatın ikinci safhasında ise amfibi hücum timleri ve amfibi deniz piyadeleri havadan ve denizden çıkarma plajına intikal ederek hedef ada sualtı taarruz komandoları ile koordineli olarak ele geçirildi.

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Amfibi harekatın ardından denizaltı savunma harbi kapsamında DSH helikopterleri ile sonar daldırması yapılarak elde edilen temasın güvenlik seviyesi deniz karakol uçağından atılan sonoboy ve aksungur siha tarafından yapılan veri aktarımıyla yükseltildi.

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Angajman kriterlerini karşılayan hedef, deniz karakol uçağı tarafından Rextorp talim torbidosu atışı icra edildi.

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Denizaltı savunma harbi senaryosu satha gelmeye zorlanan denizaltıyı tanziren TCG Doğanay denizaltısının TCG Salihreis'in sancak bordası istikametinde satıh yapması ile tamamlandı.

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Tatbikat kapsamında TCG Salihreis ve ada sınıfı korvetler arasında yakın manevralar icra edilerek denizde malzeme transferi yapıldı.

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Tatbikat kapsamında SH-70 Seahawk helikopteri tarafından havadan satha temren güdümlü mermi atışı yapılırken, bir sonraki aşamada ise bahse konu hedef geminin imha edilmesi maksadıyla 4 hücumbot tarafından eş zamanlı su üstü atış gerçekleştirildi.

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Daha sonra aynı hedefe süper kobra helikopterleri tarafından top atışları icra edildi.

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Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları (TEMREN, MAM-L) gerçekleştirildi.

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Tatbikatın basın safhası 30 gemi, 4 denizaltı ve 15 hava aracının denizdeki resmi geçit töreni ile tamamlandı.

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Tatbikatı, TCG Salihreis Fırkateyni'nden Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan ile 24 ülkeden 28 ataşe de takip etti.

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