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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:01

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği! TCG Büyükada Kurban Bayramı'nda nöbette

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512), Kurban Bayramı'nda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

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