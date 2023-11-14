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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:40

Deniz Harp Okulu'nda geleceğin 'Barbaros'ları yetişiyor

Deniz Harp Okulu'nda 250 yıldır geleceğin 'Barbaros'ları yetişiyor.

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