Deniz Harp Okulu'nda geleceğin 'Barbaros'ları yetişiyor

18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı ile Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulu (DHO), 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı, kuruluşunun 250'nci yıl dönümü münasebetiyle kapılarını basın mensuplarına açtı.
Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser'in komutasında verilen eğitimde öğrencilere gemi kumandası, taktik muhabere, iki gemi arasında malzeme nakli, posta çantası alma verme gibi temel eğitimlerin verilişi görüntülendi.