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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 13:28

Deniz Harp Okulu 250 Yaşında... Resmi geçit töreni düzenlendi

Deniz Harp Okulunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü, okulun Heybeliada Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

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