  • $27,2251
  • 29,4801
  • 1664.02
  • 7798.19

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:43

değişime vatandaş bile inanmadı! Atıl durumdaydı

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi' çerçevesinde atıl durumda olan Hoca Hasan Hamamı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında sona gelindi. Türkiye'de benzeri olmayan ve hamam müzesi olarak tarihi mahalleye renk katacak hamam vatandaştan tam not aldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.