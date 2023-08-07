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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:35

Defne Devlet Hastanesinde 39 bin poliklinik hizmeti verildi! İki ayda tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, iki ayda tamamlanıp 21 Mayıs'ta hizmete açılan Defne Devlet Hastanesinde 39 bin poliklinik ve 19 bin acil servis hizmeti verildi.

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