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Eklenme tarihi: 7 Ocak 2025 Salı 17:20 |

DEAŞ operasyonu polis kamerasında! 5 kişi tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

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