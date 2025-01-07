DEAŞ operasyonu polis kamerasında! 5 kişi tutuklandı

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikamet ettikleri eve operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin kaldıkları evde ve üstlerinde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütüne yönelik yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.