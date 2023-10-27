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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:17

Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar! Darphane Müzesi'nde sergileniyor

Anadolu Ajansı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Balmumcu'daki binasında yer alan müzede sergilenen Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paraları görüntüledi.

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