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Eklenme tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:46

Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Dolmabahçe Sarayı akşam 19.23'e kadar ücretsiz gezilebilecek.

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