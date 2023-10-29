Cumhuriyet'in 100. yılına özel Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın'ın 100. yılında paylaşılıyor. Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğraflarının da yer aldığı 29 Ekim görselleri ve En güzel Atatürk fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk fotoğrafları