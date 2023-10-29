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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 12:50

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğrafları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında yapılan paylaşım rekorları kırıyor. İşte 29 Ekim Atatürk görselleri ve Atatürk'ün daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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