Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri

İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ konutlarını inceleyen CNNTürk ekibi, yapılacak konutların detaylarına ulaştı
Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.
Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.
TOKİ KONUTLARINDA YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ
Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesiyle ilgili yeni indirim kampanyasını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1,7 milyona yaklaştı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihindeki en büyük sosyal konut projesinin detayları ortaya çıkıyor.
Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olunacak projede, toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi de 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.
Başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar için 2022 TOKİ konut başvurularında sık sorulan soru ve cevapları Haber 7 okurları için derledik...
2 - Her ilden başvurulabilir mi?
Banka şubelerinden başvuracaklar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvurabilir. Ancak e-Devlet üzerinden şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvurulabilir.
3 - Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?
Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
4 - Adına kayıtlı "yapı kullanım belgesi" olan vatandaşlar projeye başvurabilirler mi?
Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresi'nce satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almaması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.
5 - Konutunu iade/fesih edenler ve iş yeri alanlar başvurabilir mi?
Konutunu iade/fesih edenler ve iş yeri alanlar da başvurabilecektir.
6 - Hisseli tapu sahibi olanlar başvurabilir mi?
Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvurabilir.
7 - Aylık hane geliri nasıl hesaplanmaktadır?
aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 TL. (İstanbul ili için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.
8 - Çifçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecek?
Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net kârın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.
9 - Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?
TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.
10 - Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacak?
İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.
11 - Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?
250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvurduktan sonra, başka bir projeye başvurulmak istenmesi durumunda, ilk başvurulan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvurulabilir.
12 - Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatma olabilir mi? Vadede kısaltma olabilecek mi?
Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı bulunmaktadır.
15 - E-devlet'ten başvurulduktan sonra red mesajı geldi, neden?
250.000 konut projelerine başvurularda yoğunluk yaşandığından ötürü bu tür sorunlar yaşanmakta olup, konuya ilişkin yazılım güncellemeleri devam etmekte.
16 - Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?
Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvurulacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihaleden sonra gerçekleştirilecek "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.
17 - 50 bin / 100 bin konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvurabilir mi?
Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yaptığı başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvurabilir.
18 - Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) (dede-nine, 18 yaş üstü çocuk) projelere başvurabilir mi?
Evet, başvurabilir.
19 - Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?
Sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.
20 - 250 bin sosyal konut projesine başvurma hakkı olanlar:
- TOKİ'den daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanmadan devir edenler, ( TOKİ konutunu 3. şahıstan alıp tapusunu almadan tekrar devir edenler.)
İdaremizden daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanıp tapu devri yapılanlar başvuru yapamayacaklardır.