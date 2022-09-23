Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri

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Dev sosyal konut projesine yoğun başvurular devam ederken, merakla beklenen projede örnek evler görüntülendi. Peki sosyal konut projesindeki evler nasıl olacak?

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İstanbul Esenler'de bulunan TOKİ konutlarını inceleyen CNNTürk ekibi, yapılacak konutların detaylarına ulaştı

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"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde en çok merak edilenlerden birisi de dairelerin nasıl olacağı. Burası Esenler güney rezervi toplu konut projesi. TOKİ Başkanlığı'nca 2017 yılında başlanmıştı projeye geçtiğimiz günlerde projenin birinci etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anahtar teslimi gerçekleştirilmişti.

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İşte İstanbul'da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

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Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip. Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan.

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Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış.

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Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.

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Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik.

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Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor. Bu proje İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler'de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut."

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İŞTE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

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TOKİ KONUTLARINDA YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesiyle ilgili yeni indirim kampanyasını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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"Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor. Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor. Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok. Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz.

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250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkân sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar. Bu vesileyle, TOKİ'den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız."

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 'İlk Evim İlk İş Yerim' isimli dev sosyal konut projesine yönelik yoğun başvuru süreci devam ediyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

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"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1,7 milyona yaklaştı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi.

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İŞTE İL İL YENİ LİSTE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihindeki en büyük sosyal konut projesinin detayları ortaya çıkıyor.

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Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olunacak projede, toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi de 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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Başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar için 2022 TOKİ konut başvurularında sık sorulan soru ve cevapları Haber 7 okurları için derledik...

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1 - Vekaletname ile başvurulabilir mi? Evet, başvurulabilir.

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2 - Her ilden başvurulabilir mi? Banka şubelerinden başvuracaklar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvurabilir. Ancak e-Devlet üzerinden şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvurulabilir.

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3 - Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak? Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

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4 - Adına kayıtlı "yapı kullanım belgesi" olan vatandaşlar projeye başvurabilirler mi? Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresi'nce satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almaması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

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5 - Konutunu iade/fesih edenler ve iş yeri alanlar başvurabilir mi? Konutunu iade/fesih edenler ve iş yeri alanlar da başvurabilecektir.

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6 - Hisseli tapu sahibi olanlar başvurabilir mi? Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvurabilir.

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7 - Aylık hane geliri nasıl hesaplanmaktadır? aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 TL. (İstanbul ili için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

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8 - Çifçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecek? Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net kârın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.

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9 - Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi? TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.

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10 - Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacak? İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

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11 - Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi? 250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvurduktan sonra, başka bir projeye başvurulmak istenmesi durumunda, ilk başvurulan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvurulabilir.

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12 - Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatma olabilir mi? Vadede kısaltma olabilecek mi? Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı bulunmaktadır.

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13 - Konut değiştirme (becayiş) imkânı var mı? Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

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14 - "Engelli çocuk yardımı" hane halkı gelirine ilave edilecek mi? Evet dahil edilmektedir.

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15 - E-devlet'ten başvurulduktan sonra red mesajı geldi, neden? 250.000 konut projelerine başvurularda yoğunluk yaşandığından ötürü bu tür sorunlar yaşanmakta olup, konuya ilişkin yazılım güncellemeleri devam etmekte.

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16 - Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi? Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvurulacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihaleden sonra gerçekleştirilecek "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.

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17 - 50 bin / 100 bin konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvurabilir mi? Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yaptığı başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvurabilir.

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18 - Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) (dede-nine, 18 yaş üstü çocuk) projelere başvurabilir mi? Evet, başvurabilir.

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19 - Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır? Sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.

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20 - 250 bin sosyal konut projesine başvurma hakkı olanlar: - TOKİ'den daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanmadan devir edenler, ( TOKİ konutunu 3. şahıstan alıp tapusunu almadan tekrar devir edenler.)

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İdaremizden aldığı konutu iade edenler

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İdaremizden aldığı konutu fesih edilenler başvurabilecek.

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21 - Başvuru yapamayacaklar: - İdaremizden daha önce konut sözleşmesi imzalamış olanlar

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İdaremizden daha önce konut sözleşmesi imzalayıp, borcu bitmeden başkasına devredenler,

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İdaremizden daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanıp tapu devri yapılanlar başvuru yapamayacaklardır.

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