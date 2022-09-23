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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:23

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde daire planları belli oldu. Şimdiden 4 milyonu aşkın başvuru alan dev projede daireler nasıl olacak? İşte detaylar...

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