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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı tüm illerde arttı! Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turuna kıyasla ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranı arttı, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

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