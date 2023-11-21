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Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaları kitaplaştırıldı! 'Aşkınan Koşan Yorulmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının ilk 6 ayındaki çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' adlı 4 ciltlik kitapla anlatıldı.

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