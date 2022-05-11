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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı

Siyasi kariyerinden önce profesyonel futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri, Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Erdoğan'ın farklı branşlarda oynadığı maçlardan kareler kamuoyundan büyük ilgi görüyor...

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