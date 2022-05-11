Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.

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Paylaşımlar kıza sürede on binlerce beğeni aldı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalanmıştı.

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Ardından iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısı ardından Masa Tenisi oynamıştı.

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Basına servis edilen görüntülerde iki liderin keyifli halleri dikkat çekmişti.

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Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Erdoğan, zaman zaman bakanlarla bir araya gelerek maçlar yapıyor.

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Geçtiğimiz aylarda bakanlar ve basketbolcularla bir araya gelerek yapılan basket maçının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.