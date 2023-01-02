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Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret! İşte o anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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