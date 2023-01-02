Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret! İşte o anlar

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Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.