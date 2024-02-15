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Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 17:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

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